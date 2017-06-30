Başkan Alıcık’ın Emekliler Haftası mesajı

Nazilli Belediye Başkan Haluk Alıcık, Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü Münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında;“Emeklilerimiz hayatlarının en iyi yaşlarını devletine milletine hizmet ederek geçirmiş, ülkemizin kalkınmasında alın terleri dökmüş hizmet ve çalışma disiplini ile gençlere her zaman örnek olmuşlardır. Emeklilerimiz vefalı insanlardır. Saygı görüp sevgi göstermek isterler. Yıllarca alın teri döküp emekli olduktan sonra ülkesine hizmet etmenin haklı gururunu yaşayan emeklilerimiz, bilgi ve becerilerini kendisinden sonraki kuşaklara aktararak toplumun yaşam kalitesini arttırmaktadır. Toplumumuzun omurgasını oluşturan, geçmişten gelip geleceğimizi şekillendirerek Kültürel hafızamız ve Bilgi hazinemiz olan Emeklilerimize, Sosyal Hukuk devletinin öncelikli görevi, emekli ve yaşlıları korumak aralarında eşitlik ve insanca yaşayacak bir geliri sağlamaktır. Emekli aylığının amacı emeklilik döneminde çalışamama dolayısı ile gelirden yoksun kalmaya yönelik tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün emekli olduğu gün 30 Haziran’ın Emekliler Günü olarak her yıl kutlanmakta olduğunu ifade eden Başkan Alıcık; “Bu duygu ve düşüncelerle, Emekliler haftası ve 30 Haziran Dünya Emekliler gününü en içten duygularımla kutluyor, Tüm emekli vatandaşlarımızın emeklilik hayatlarını sağlık ve huzur içerisinde sürdürmelerini temenni ederek aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.