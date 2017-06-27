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Başkan Alıcık, engellileri yanlız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramının 3. gününde yoğun programına rağmen engelli dostlarını yanlız bırakmadı.

27 Haziran 2017 Salı 17:24
Başkan Alıcık, engellileri yanlız bırakmadı

Beraberinde küçük kızı Rumeysa Nilgün Alıcık olduğu halde önce Nazilli Bedensel Engelliler Derneği’ni ardından da Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği’ni (NAZENDER) ziyaret eden Başkan Alıcık, bayramın üçüncü ve son gününü engelli dostlarının yanında geçirdi.Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ayşe Hışıl Çınkıt ve dernek üyeleri ile bayramlaşmasının ardından 700 üyeye ulaşan Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği’ni (NAZENDER) ziyaret eden Alıcık, uzun süre engelli dostları ile sohbet etti. Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, acı günlerinde olduğu gibi mutlu günlerinde de her zaman yanlarında olduğu için Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür ederek, “Nazilli’de yaklaşık bin 380 engelli kardeşimiz var. Dernek olarak biz daha bir yılımız dolmadan 700 üyeye ulaştık. Hedefimiz ise Nazilli’deki tüm engellilerimizi dernek çatımız altında toplamak. Onların sorunlarına çözüm olmak ve bunları yaparken de belediyemizin ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra hayırsever dostlarımızın da desteğini almak. Engellilerimizin sorunları her geçen gün azalıyor. Bunda belediye başkanımızın büyük emeği var. Sorunlarımız var ama her geçen gün çözülmekte ve çözülmeye de devam ediyor. Biz büyük bir aileyiz ve Haluk Alıcık Ağabeyimiz sayesinde toplumda farkındalık oluşturmaya başladık. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, bayramda bizimle olduğu için de ayrıca büyük gurur duyuyoruz. Ayrıca bizleri unutmayan ve bayramlaşmaya gelen AK Parti Nazilli İlçe Yönetimine ve MHP Nazilli İlçe Yönetimine de teşekkür ediyoruz” dedi.

Engelliler de bizim kardeşimiz

Ziyarette konuşan Başkan Alıcık, “Engelli dostlarımızın acı günlerinde olduğu gibi sevinçli günlerinde de yanlarındayız. Onlar bizim toplumumuzun ayrılmaz bir parçası. Kızımla birlikte ziyaret ettiğimiz derneklerimizde dostlarımızla bayramlaşmanın hazzını yaşadık. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, Türk dünyasının ve Nazillili hemşerilerimizin de bayramını kutlarım” dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:24
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. Nazilli
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