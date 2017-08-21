Başkan Alan’dan kursiyerlere altın hediye

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç , Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şahabettin Can ile çocuk evlerinde yetişerek girişimcilik kursuna katılarak belge almaya hak kazanan 7 kursiyer,Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Alan, ziyarette girişimci 7 kursiyere 2’şer adet tam altın hediye etti.

Bir saniye sonra yada yarın kimin başına nelerin geleceğiniAllah’tan başka kimsenin bilemeyeceğini aktaran Elazığ TSO Başkanı Alan,” Dolayısı ile bu kurumlarda kalan ve geleceğe hazırlanan kız çocuklarımız bizlere emanettir. KADEM tarafından düzenlenen KOSGEB Girişimcilik Kurusuna katılarak belge almaya kazanan bu kardeşlerimize, valimizin de yakın ilgisine şahidiz. Bizler de geleceğe ve iş hayatına atılmaya hazırlanan bu evlatlarımıza ikişer altın vererek moral sağlamak istedik. Tüm kurumlarımızın ve iş dünyasının da bu konuda duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyorum”dedi.

Bu çocukların herkesin evladı olduğuna değinen Başkan Alan, ellerinden gelen imkanlar doğrultusunda sahip çıkmanın hem dinin emri hem de vicdani sorumluluk olduğunu kaydetti.

Başkan Alan’ın çok güzel bir jest yaptığını aktaran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise, diğer kurumlar ile iş dünyasına yaptığı çağrılarında kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktardı.