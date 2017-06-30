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Başkan Aktaş belediye personeli ile vedalaştı

Çankırı Valiği’ne atanan Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, belediye personeliyle vedalaştı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:15
Başkan Aktaş belediye personeli ile vedalaştı

Yakın korumasından özel kalem müdürüne, başkan yardımcılarından birim amirliklerine ve polis noktasındaki memurlara kadar herkesi çalıştıkları birimlerde ziyaret edip tek tek vedalaşan Aktaş, mesai arkadaşlarına teşekkür edip helalleşti.

Aktaş, yaklaşık 7 ay boyunca uyum içerisinde mesai yaptığı birim müdürleri ve personelle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Aktaş’ın birimleri dolaşarak personelle yakından ilgilenmesinden büyük mutluluk duyan belediye personeli ise Aktaş’a nezaketleri nedeniyle şükranlarını sundular.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:15
  1. Akdeniz
  2. Çankırı
  3. Çan
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