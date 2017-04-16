Başkan Akpınar oyunu kullandı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çocuklarımızın geleceği için sorumluluğumuzu yerine getirdik" dedi.

Başkan Akpınar oyunu kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:29

Sabah erken saatlerde oy kullanan annesi Sebahat Akpınar’a eşlik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, oy kullandığı okulda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Eşi Zehra Akpınar, çocukları Kenan ve Deniz ile oy kullanmaya gelen Başkan Akpınar, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarım için"

Başkan Akpınar, “Bugün, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gereken gündür. Çocuklarımızın geleceği için, aydınlık yarınlar için biz de görevimizi yerine getirdik. Annem, bizim ve torunları için oy kullandı. Ben de çocuklarımız için oyumu attım " diye konuştu.

 
EtiketlerSabahKarşıyakaHüseyin Mutlu AkpınarAkpınar
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