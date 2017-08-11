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Başkan Akgün’den yeni eğitim dönemine 3 okul daha

Türk milli eğitimine kazandırdığı 30’a yakın okulla “Okulcu Hasan’ olarak bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek 3 okul daha yaptırıyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:19
Başkan Akgün’den yeni eğitim dönemine 3 okul daha

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz, Çatalca ilçesi Akalan Köyü ve Makedonya’nın Struga kentinde yapımı devam eden okul inşaatlarında sona gelindi.

Kumburgaz’a 24 derslikli okul

Eğitimi her zaman öncelikli konu olarak gören, “Eğitim deyince akan sular durur” sözüyle hareket eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda hizmete girecek 3 yeni okul daha yaptırıyor. Kumburgaz’da depreme dayanıksız olduğu için kapatılan Kumburgaz Merkez İlköğretim Okulu’nun yerine 4 katlı ve 24 derslikli bir okul yapılıyor. Ortaokul ve ilköğretim okulu olarak hizmet verecek olan okul 3 ana sınıfı, 1 çok amaçlı salonu, 2 destek eğitim dersliği, fen, resim, müzik derslikleri, kütüphane ve yemekhanesi ile bölgenin en modern eğitim tesislerinden biri olacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılını yetiştirilebilmesi için okulda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Akalan Köyü’ne muhteşem okul

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın işbirliğiyle Çatalca ilçesi Akalan köyünde yaptırılan Atatürk İlk ve Orta Öğretim Okulu inşaatında da sona gelindi. Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için 2 vardiya usulüyle günde 16 saat çalışılarak yapımı devam eden okul laboratuvarları, çok amaçlı salonu ve kütüphanesi ile modern bir eğitim tesisi olacak.

Struga’da Atatürk’ün ismi yaşatılacak

Büyükçekmece Belediyesi’nin Makedonya’daki kardeş şehri Struga kentinde yaşayan vatandaşların çocukları için yaptırdığı Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Merkezi’nin çalışmaları devam ediyor. Kısa zaman sonra tamamlanarak orada yaşayan vatandaşların çocuklarına eğitim öğretim hizmeti verecek olan okul Struga kentinin en modern okullarından bir tanesi olacak. Struga kentinin bir başka özelliği de, Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğum yerinin olması.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:19
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