Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Akgül, muhtarlarla bir araya gelerek halka daha iyi hizmet noktasında yapılabilinecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhtarlardan gelen öneri ve talepleri çok önemsediklerini belirten Akgül, hizmetlerin hepsini vatandaşın memnuniyeti için yaptıklarını kaydetti. Akgül, muhtarlarla birlikte dev projeleri hayata geçirerek Mamak’ı Ankara’nın tercih edilen ilçelerinden biri haline getirdiklerini vurgulayarak, “Yeni tesisler, parklar, aile merkezleri, spor tesisleri ile bölge, mahalle, sokak ayrımı yapmadan Mamak’ta her yere hizmet götürüyoruz” dedi.

Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi muhtarların bildiğini ifade eden Akgül, birlikte Mamak’ın daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Vatandaşın çözüm noktasındaki en büyük beklentisinin ilgi olduğunu kaydeden Akgül, halkla diyalogun başladığı ilk noktanın mahalle muhtarları olduğunu söyledi.