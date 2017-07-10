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Başkan Ahmet Atam: Dünya Hukuk Günü kutlu olsun

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Dünya Hukuk Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:16
Başkan Ahmet Atam: Dünya Hukuk Günü kutlu olsun

Atam, mesajında, "Hukuk yolu ile dünya sulhu’ konulu konferansların üçüncüsünün 10 Temmuz 1967 yılında Cenevre’de yapılmasından sonra her yıl 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü olarak kutlanmaktadır. Adından anlaşıldığı üzere,hukuk yolu ile dünya barışını sağlamanın gerekliliğinin vurgulanması amacınıtaşıyan bu günde, tüm hukukçuların gününü kutlar, hukukun, adaletin, hakkaniyetin hüküm sürdüğü bir dünyada insanca ve kardeşçe yaşamakiçin gayretimizin devam edeceğini belirtmekten kıvanç duyarım" ifadelerini kullandı. (EFE)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:16
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