Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?

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Rusya’da Başkanlık seçimleri yaklaşırken, başkan adayları da halkla buluştukları platformlarda projelerini anlatmaya devam ediyor.

Rusya Komünist Partisi’nin Başkan adayı Bafel Grodunin, Novosibirsk kentinde seçmenleriyle yaptığı buluşmada dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Suriye’de ne yaptığını anlayamadığını belirten Grodunin, Rusya’nın Suriye’den çekilmesinin zaruri olduğunu söyledi.

“ORADA NE YAPTIĞIMIZI ANLAMIYORUM”

Grodunin, “Suriye’de ne yapmamız gerekiyor? Suriye’deki savaştaki varlığımızı bitirmemiz gerekiyor. Çünkü barışsever insanlarız” dedi. Grodunin, açıklamasının devamında “Orada ne yaptığımızı anlamıyorum. Oradaki faydamız nedir? Dostlara tabii ki yardım etmemiz gerekiyor. Dış politikamızda seçmecilik var. Libya’dan vazgeçtik ama Suriye’den vazgeçmiyoruz” diye konuştu.