Başkan Acehan, Belediye Lojistik Merkezi projesini inceledi

YENİ AKİT / ANKARA - Çubuk Belediye Başkanı Başkan Tuncay Acehan, Atatürk Mahallesi'nde 7 milyon 187 bin liraya mal olacak lojistik merkezinin uzay kafes sistemi olarak adlandırılan çatı sisteminin vinçlerle yerleştirilmesini izleyerek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Merkezle ilgili açıklama yapan Acehan, çalışmaların çok hızlı devam ettiğini söyledi.

Lojistik merkezinde fen işleri, destek hizmetleri, sağlık işleri, park ve bahçeler, temizlik işleri ile araç bakım atölyelerinin yer alacağını vurgulayan Acehan, şunları kaydetti: “Belediyemizin yıllardır hizmet birimleri dağınık yerlerde ilçemize hizmet yürütüyordu. İnşallah yapılacak bu lojistik merkezimizle artık ilçeye yakışır bir merkeze kavuşacağız. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip projede şu an her biri 12 tonluk 4 parçadan oluşan çatı kısmı yerleştiriliyor. İnşallah planlandığı günden önce teslim edilecek. Burasının hızlı bir şekilde tamamlanması bizim için çok önemli. Çünkü burası hizmete girdiği an şu an destek hizmetlerinin kullandığı alanda yeni bir projeye daha başlayacağız. O bölgede hem kapalı pazar hem otopark hem de kültür merkezi olarak kullanılacak bir sosyal tesis yapacağız. Projemiz hazırlandı ihale aşamasında” dedi.