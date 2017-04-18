Başkale Belediyesine çöp konteyneri desteği

‘Kardeş Belediyecilik’ projesi kapsamında Başkale Belediyesi ile kardeş olan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçeye 25 adet çöp konteyneri gönderdi. Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan çöp konteynerleri, ilçe merkezinde ihtiyaç olan yerlere bırakılarak, çöplerin daha sağlıklı toplanması sağlandı.

Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür ederek, konteynerlerin ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacağını belirtti.