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Başkale Belediyesine çöp konteyneri desteği

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Van’ın Başkale Belediyesine hibe edilen 25 adet çöp konteyneri, ihtiyaç duyulan alanlara bırakıldı.

Başkale Belediyesine çöp konteyneri desteği
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:07

‘Kardeş Belediyecilik’ projesi kapsamında Başkale Belediyesi ile kardeş olan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçeye 25 adet çöp konteyneri gönderdi. Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan çöp konteynerleri, ilçe merkezinde ihtiyaç olan yerlere bırakılarak, çöplerin daha sağlıklı toplanması sağlandı.

Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür ederek, konteynerlerin ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacağını belirtti.

 
EtiketlerKahramanmaraşVanAbBaşkale
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:07
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