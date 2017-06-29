Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkale belediye zabıtasından market denetimi

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketleri denetledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:19
Başkale belediye zabıtasından market denetimi

Başkale Belediyesi halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları doğrultusunda marketlere yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat, vergi levhası ve mekân temizliği gibi konuları inceleyen ekipler, titiz bir çalışma yaptı. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan marketler uyarılarak bir sonraki denetimlerde eksikliklerinde devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:19
  1. Van
  2. Ab
  3. Başkale
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir adım
    1. Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir..
    2. Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
    3. Galatasaray yeni transferini resmen..
    4. Tüneller nasıl yapılıyor?
    5. Öldürülen yılanın karnından çıktı!
    6. Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
    7. EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
    8. Devlet Bahçeli kararını verdi!
    9. Dehşet! Elinde falçatayla kanlar..
    10. Suikast sonrası Malezya'dan Kuzey Kore..
    11. TEM'de korku dolu anlar!
    12. İstanbul’da termometreler 39 dereceyi..
    13. Başbakan Yardımcısı Kaynak: İnsanı..
    14. ‘Pezevenk’e değil ifşa edene ceza!
    15. El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan..
    16. Tırdaki saman balyaları alev aldı
    17. Şehit polis aynı zamanda 15 Temmuz..
    18. Galatasaray Maicon’u duyurdu
    19. Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması
    20. Elektriğe 3 ay zam yok
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...