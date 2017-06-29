Başkale belediye zabıtasından market denetimi

Başkale Belediyesi halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları doğrultusunda marketlere yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat, vergi levhası ve mekân temizliği gibi konuları inceleyen ekipler, titiz bir çalışma yaptı. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan marketler uyarılarak bir sonraki denetimlerde eksikliklerinde devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.