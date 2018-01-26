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Başka cesetlerde çıkabilir

Kocaeli Kandıra’da gözaltına alınan 7 çete şüphelisinin verdiği bilgiler sonucu yapılan kazıda bulunan 2 kişinin cesedine ilişkin soruşturma derinleşti.

26 Ocak 2018 Cuma 09:09
Başka cesetlerde çıkabilir

2 kişinin cezaevindeki çete liderinin emriyle katledildiğini düşünen savcılık, bölgeden başka cesetlerin de çıkabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte terör estiren bir çetenin peşine düştü. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 22 Ocak’ta çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

16 KİŞİLİK LİSTE

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre şüphelilerin KOM Şube’de verdiği ifadeler, çetenin işlediği cinayetlerin de ipuçlarını açığa çıkardı. Bu doğrultuda Kandıra Kısalar Köyü, Açmalar mevkiinde kazı yapıldı. Kazıda bir erkek ve bir kadına ait ceset bulundu. Uzun süre önce öldürülüp gömüldüğü anlaşılan cesetler detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ardından soruşturma genişledi ve dün düzenlenen operasyonda 2 kişi daha yakalandı. ‘Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurma’ iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi çapraz sorguya çekildi. Gözaltı listesinde 16 kişinin bulunduğu soruşturma kapsamında aranan 2 şebeke üyesinin yurtdışına kaçtığı öğrenilirken diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EMİR CEZAEVİNDEN Mİ?

Herhangi bir siyasi bağlantısının tespit edilemediği soruşturmada savcılık, organize suç örgütü üzerinde duruyor. 2 kişinin ölüm emrini cezaevinde bulunan çete liderinin verdiği tahmin ediliyor. Öte yandan zanlıların ifadelerine göre çetenin işlediği başka cinayetlerin de olabileceği üzerinde duruluyor.

BAŞKA CESETLER ÇIKABİLİR

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 2 kişinin cesedi kar altındaki dağlık alanda gömülü bulundu. Polis, çetenin öldürdüğü başka kurbanları da bölgeye gömmüş olabileceğini düşünüyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:09
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