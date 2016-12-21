Cloudflare

Basit bir kan testiyle kalp krizi riski tespit ediliyor!

Basit bir kan testi olan troponin testinin, sağlıklı bireylerin kalp krizi geçirme riskini belirleyebildiği ortaya çıktı.

Basit bir kan testiyle kalp krizi riski tespit ediliyor!
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:01
Bu haber 2.989 kez okundu

Birleşik Krallık'taki Edinburgh ve Glasgow üniversitelerinden uzmanlar, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen kişilere uygulanan troponin testini, kolesterol seviyesi yüksek fakat kalp hastalığı geçmişi bulunmayan sağlıklı 3 bin 300 erkeğe uyguladı.

Kalp kası hasar görünce ortaya çıkan troponin proteinini ölçen testte, sonuçları yüksek çıkan bireylerin gelecek 15 senede kalp krizi geçirme veya kalp hastalıklarından ölme ihtimallerinin yüksek olduğu tespit edildi.

Bu arada risk altında olduğu belirlenen bireylere, yüksek kolesterol düzeylerini düşürmek için kullanılan statinler verilerek kanlarındaki troponin seviyesinin düşürülebildiği saptandı.

Araştırma ekibinden Profesör Nicholas Mills, kadınların da dahil olduğu denek gruplarıyla çalışmalarını geliştireceklerini kaydetti.

"Troponin testi, doktorlara gizli kalp hastalığı riski taşıyan fakat görünürde sağlıklı olan bireylerin tespit ve önleyici tedavisinde yardımcı olacağından önem teşkil ediyor." diyen Mills, kalp hastalıklarının tedavisinde en etkin yolun ilk etapta hastalık riskinin ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti. Mills, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara kullanmama, kilo kontrolü, dengeli tansiyon gibi faktörlerin önemine işaret etti.

Ekipten Profesör David Newby da, troponinin kalp sağlığı barometresi gibi görev yaptığını kaydederek, "Yükselmesi kötü çünkü hastalık riski artıyor. Düşmesi ise kalp sağlığı açısından oldukça olumlu." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.

 
EtiketlerTroponin testikalp krizi riskikan resti
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!

Uzmanlar günde 3 fincandan daha fazla kahve içenleri reflü konusunda…

'Down şefler' projesi start aldı'Down şefler' projesi start aldı

İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Federasyonu’nun işbirliği…

Sosyal medya psikolojinizi bozuyorSosyal medya psikolojinizi bozuyor

Modern çağın yeni sendromlarından sosyal medya bağımlılığı, her geçen gün…

Kadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyorKadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyor

Bilim insanları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini…

Çift görmenin nedenleri nelerdir?Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği…

Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?

Aşırı uyku uyunması çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki bu…

Çıban sorununa bitkisel çözümler!Çıban sorununa bitkisel çözümler!

Stafilokok adı verilen bakterilerin kıl köklerine girerek burada iltihaplanmaya yol…

Çıkık nasıl tedavi edilir?Çıkık nasıl tedavi edilir?

Kazalar sonucu meydana gelen çıkıklar nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Anne adaylarına kış uyarısı!Anne adaylarına kış uyarısı!

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Karahan, "Gebeler, kapalı alanlarda gribal…