Başiskele’de yol çalışmalarına 10 bin ton asfalt

Başiskele’de yapılan planlamalar doğrultusunda yeni imar yollarının açılması, yol genişletme, asfalt ve parke çalışmaları devam ediyor. Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Mahallesi Çavuşoğlu Sokak’ın 215 metrelik kısmı, Ekşiler Sokak’ın 50 metrelik kısmı, Ercanlar Sokak’ın 250 metrelik kısmı ile Beyazıt Caddesi asfalta hazırlanıyor. Ulaşımın güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek için başlatılan çalışmalarda, 2017 yılı içerisinde kapsamında 10 bin ton sıcak asfalt serilecek.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aşırı sıcaklar nedeniyle ağaçların kurumaması için sulama çalışması gerçekleştiriyor. Parklardaki yeşil alanların kalıcı olması için bitki ve ağaçların sulaması ve bakımlarını yapan ekipler ayrıca park zeminleri, çitlerin onarımı, bank ve masaların tamiri, çim biçimi ve oyun gruplarının tamirini de gerçekleştiriyor.