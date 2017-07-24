Basının gücü, Millet ve Demokrasinin gücüdür

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türk basınından sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayımladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “24 Temmuz sansürün kaldırılması olarak tarihe geçmiştir. Bugün artık ekmek gibi, su gibi vazgeçilmezlerimiz arasında olan habere ulaşma, haber alma, haberi yayma noktasında en önemli görevi ifa eden basın dünyasının, meslek camiaları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Bu değerin daha fazla artması gerekmektedir. Basının gücünün, milletin gücü, demokrasinin gücü, hukukun gücü olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla, yürütülen bu görevin elbette ki bir meslek görev olmasının ötesinde bir kamu görevi olduğuna inanıyor ve kamuya hizmet eden en önemli alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle basın demokrasinin temel taşıdır. Ayrıca Şehzadeler İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabilmesi için yaptığımız kültürel, sosyal ve diğer çalışmalarımızı halkımıza duyuran; vatandaşlarımızın sorunlarını da bize ileterek ilçemizin her kesimine kulak verebilmemizi sağlayan yerel basın mensubu dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle günün her saatinde bizimle birlikte mesai harcayarak işlerini layığı ile yerine getiren basın yayın kuruluşlarımızın ve emekçi basın mensubu dostlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, tüm basın mensubu arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.