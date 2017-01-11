Başından 3 litre sıvı alındı

Nadir görülen bir hastalıktan dolayı dünyanın en büyük başına sahip olan 7 aylık bebeğin kafasından 3.7 litre sıvı alındı.

Başından 3 litre sıvı alındı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 02:02
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Mrityunjay Das isimli 7 aylık bebek, nadir görülen bir hastalık nedeniyle dünyanın en büyük kafasına sahipti. Beyinde su toplaması olarak da bilinen hidrosefali hastalığı yüzünden Hintli bebeğin kafası karpuz büyüklüğünde şişti. Daily Mail'in haberine göre başarılı bir operasyon ve 6 haftalık tedaviyle kafasından 4 litreye yakın sıvı boşaltılan Mrityunjay'ın kafa çevresi 96 cm-70 cm'den 26 cm'e kadar küçültüldü.

Dr Dilip Parida, hastaneye geldiğinde bebeğin kafasında 5.5 litre sıvı olduğunu söyledi. "Şimdiye dek 3.7 litre sıvıyı boşaltmayı başardık. Kafasının içine büyümesini önleyen bir parça yerleştirdik. Çocuğun kognitif fonksiyonları iyiye gidiyor, tedaviye çok iyi cevap veriyor" diye ekledi.

Hastalık küçük Mrityunjay'i sadece fiziksel olarak etkilememiş. Aile, yaşadıkları bölgede toplumdan afaroz edilmiş. Baba Kamalesh, "Bebeğimizin kafası normal görünmediği için insanlar ona hayalet diyor. Kafası normalde dönünce insanların davranışları da değişecek. Ona kimse isim takamayacak" diye konuştu.

Pembe nar

 
EtiketlerMrityunjay Dasbaş sıvıkafa sıvıhidrosefalibeyinde su toplanması
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