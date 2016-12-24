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Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar ile ilgili Sosyal Doku Vakfı'ndan açıklama yapıldı.

Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama
Eklenme: 24 Aralık 2016, 15:10
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Rusya Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastte bulunan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Nureddin Yıldız Hoca'nın sohbetlerine katıldığı yönünde bugün bazı medya organlarında haberler çıkmıştı. Nureddin Yıldız hoca, söz konusu haberlerin ardından özellikle sosyal medyada lince uğramıştı.

VAKIF'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Nureddin Yıldız hocamız, bugüne kadar halka açık binlerce sohbet gerçekleştirmiştir. Sohbetler halka açık olmakla birlikte internet ortamından da yayınlanmaktadır. Hocamızın iki sene önce Ankara Hacı Bayram Veli Camii kürsüsünden yaptığı vaazlar da, isteyen herkesin rahatlıkla iştirak edebileceği halka açık sohbetlerdi.

Son zamanlarda, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bir takım karanlık odaklar anlaşılan o ki, toplumumuzun saygın insanlarını da öncelikli hedef olarak görmektedirler.

Aslında Hocamızın şahsı üzerinden algı operasyonu oluşturmak isteyenler, devlet ve milletiyle barışık tüm dini yapıları halk nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik çok kirli bir oyun oynamaktadırlar. Ama bu millet, daha önce kurdukları tuzakları başlarına yıktığı gibi oynanan bu çirkin oyunu da yüzlerine çarpacak ferasete sahiptir.

Yapılan bu menfur eylemin; devletimizin uzun zamandır mücadele ettiği, birlik ve bütünlüğümüze kasteden ‘Derin ve Hâin Yapı’nın kirli bir tezgâhı olduğu artık apaçık ortaya çıkmıştır.

Çarpıtılmış haber yapanlar, iftira yayanlar ve alet olanlar hakkında her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz.

Rabbimiz, bu ‘Derin ve Hâin Yapı’nın şerrinden devletimizi, milletimizi ve tüm Müslümanları muhafaza eylesin.

 
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