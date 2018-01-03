Başına sargı bezi sararak hırsızlık yaptı

Adana'da başını sargı beziyle sarıp, okuldan hırsızlık yapan 'Köfte' lakaplı 29 yaşındaki Hamza D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesinde bulunun Şehit Mustafa Sarı İlkokulu'nda meydana geldi. Hamza D., gece saatlerinde tanınmamak için başına sargı bezi sararak okula girdi. Akıllı tahta, projeksiyon cihazı, ses sistemi çalan D., cihazlarla birlikte ortadan kayboldu.

Sabah okul yöneticileri, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Çalınan akıllı tahta ise kısa sürede bulunarak okula teslim edildi. Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Hamza D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.