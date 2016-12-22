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Başına 100 bin euro ödül kondu

Almanya, Noel panayırına TIR'la düzenlenen terör saldırısının şüphelileri arasında yer alan Tunuslu Anis Amri'yi yakalatacak bilgiye para ödülü verecek.

Başına 100 bin euro ödül kondu
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:16
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Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırıda tırı kullanan şahıs ve azmettiricileri hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik birimleri saldırı ile bağlantısı olduğu şüphesi ile Tunuslu Anis Amri’nin peşinde.

Federal Savcılık, 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi verene 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada dikkatli olunması uyarısında bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi: "Kendinizi tehlikeye atmayın, zanlı silahlı olabilir ve şiddete başvurabilir."

ALTI FARKLI KİMLİK TAŞIYOR

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, çarşamba günü Düsseldorf’ta yaptığı açıklamada Tunuslu şüphelinin Berlin saldırısının faili olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ancak yakalanıp sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Jäger, Radikal İslamcı çevrelere yakınlığı tespit edilen zanlının, geçen yıl yetkili kurumlar tarafından kamu güvenliği açısından tehlike arz edenler arasında sınıflandırıldığını bildirdi.

Bakan Jäger, söz konusu Tunuslunun 2015 yılının Temmuz ayında Almanya’ya giriş yaptığını, iltica başvurusunun Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından 2016 yılının Haziran ayında reddedildiğini bildirdi. Bakan, şüphelinin geçerli kimlik belgeleri olmadığı için sınır dışı edilemediğini belirtti.

Jäger, Tunuslu yetkililerin başta şahsın Tunus vatandaşı olduğunu reddettiğini ancak bu çarşamba günü, yani saldırıdan iki gün sonra gerekli kâğıtları teslim ettiğini bildirdi.

Zanlının Tunus, Mısır ve Lübnan’a ait 6 farklı kimlik taşıdığı belirtildi.

TÜM AVRUPA'DA ARANIYOR

Berlin’de pazartesi günü düzenlenen saldırıda kullanılan TIR’ın şoför mahallindeki yer döşemesinin altında Tunuslu Anis Amri’ye ait olduğu iddia edilen ve geçici ikamet izni bulunan bir kimlik ele geçirilmişti. Tunus vatandaşı şahıs hakkında saldırının faili olduğu şüphesiyle arama emri çıkartılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada zanlının Avrupa genelinde arandığını belirterek, "Şu anda bir zanlıdan söz ediyoruz, failden değil" dedi.

Her türlü ipucunun takip edildiğini ve soruşturmaların her yönde yürütüldüğünü belirten Bakan, "Zanlı hakkında gece yarısından bu yana Almanya’da ve Schengen Bölgesi’nde arama emri bulunuyor. Bu Avrupa’da arandığı anlamına geliyor" dedi.

Polis saldırının faili olarak önce şüpheli gördüğü 23 yaşındaki bir Pakistan vatandaşını gözaltına almış ancak bu yöndeki şüphelerin kesinlik kazanmaması üzerine bu kişi serbest bırakılmıştı.

Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırında düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

Deutsche Welle

 
EtiketleralmanyaödülNoel panayırıDünya Haberleri
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Ecemelif

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