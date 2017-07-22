Basın yasası yeniden düzenlenmeli

İbrahim Ay, basının zor ve ağır koşullar altında, kutsal bir görev yaptığını ancak mevcutyasaların, sektörün önünde büyük bir engel teşkil ettiğini söyledi.24 Temmuz’un anlamlıhale gelebilmesi için yasal düzenlemelerin şart olduğunu ifade eden İbrahim Ay, “24 Temmuz 1908’de basından sansür kaldırılmıştı. Bugün109. yıldönümünü kutlamaktayız.Basın özgürlüğü sağlanmadıkça düşünce özgürlüğü,ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü sağlanamaz. Demokrasi ve insan haklarından dasöz edilemez.Geçmişte yapılan sansürle mücadeleden sonra,bugün bizler de yasasızlıkla mücadele ediyoruz” dedi.

Meslektaşlarının bayramını kutlayanAy “Gelecektebasın yasasının gözden geçirilerek düzenlendiği bir 24 Temmuz’u yaşamayı ümit ediyoruz.Bu yasa düzenlendiği takdirde o günde tüm basın için yeni bir bayram olacaktır. Basın yasasının ivedi bir şekilde güncellenerek günümüz koşullarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Yerel basın gücünü göstermiştir”

Geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe teşebbüsünde, yerel basının gücü ve öneminin bir kez daha ortaya çıktığını da hatırlatan Ay “Darbe girişiminin başarılı olması halinde bütün medya organlarının susturulacağının ve tüm iletişim kanallarının kapatılacağının, tek kelimeyle basına pranga vurulacağının bilincinde olan meslektaşlarımız, tüm dünya ya örnek bir duruş sergilemiştir.Bu açıdan 15 Temmuz 2016 tarihi Türk basının da onur günü olmuştur. Bunu da göz ardı etmememiz gerekir” diye konuştu.

BaşkanAy, yerel basının her yönden güçlenmesiyle birlikte, böyle tarihi günlerde ortaya koyduğu kararlı iradenin daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.