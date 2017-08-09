Basın Mensupları Şamlar Tabiat Parkı’nda piknikte buluşuyor
Başakşehir Belediyesi olarak, her organizasyonumuzda sahada bizlerle birlikte haberi paylaşan, emekleriyle katkıda bulunan siz değerli basın mensubu dostlarımız ve aileleri ile birlikte bu kez haberden uzak Şamlar Tabiat Ormanı’mızda keyifli bir günü paylaşmak istiyoruz.09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:47
Belediyemizin düzenlediği İstanbul’un seçkin piknik alanları arasında sayılan Şamlar Tabiat Parkı’nda sizler için eğlenceli bir piknik organizasyonu planladık. Yemyeşil çam ağaçları arasında hem piknik yapıp hem de treking’den okçuluğa, paintballden izci kampı etkinliklerine kadar çeşitli spor dallarını deneyimleyeceğiniz Şamlar Tabiat Ormanı’nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.
Tarih: 12 Ağustos 2017, Cumartesi
Saat: 09.30-17.30
Yer: Şamlar Ormanı 5. Kapı –Başakşehir
Program Akışı:
09:30-Kahvaltı
10:30-11:30 Treking
11:45-13:00 Bisiklet turu
13:00-14:00 Öğlen yemeği
14:30-15:30 Paintball
**14:30-15:30 Paintball oynamayacaklar için izcilik alanında ekstrem sporlar denemeleri veya oba çadırında dinlenme
16:00-17:00 Meyve ve dondurma ikramı
17:00-17:30 Serbest zaman-Servislerle geri dönüş
Servis saat ve güzergahları:
Mecidiyeköy: Kalkış: 08:30 (34 LK 0387-Mustafa Yılmaz: 0532 138 93 84)
Yenibosna/KOÇTAŞ: Kalkış:08:30 (34 SE 5961-Abdullah Şenyiğit: 0532 065 84 69)
Metrokent Metro Çıkışı: Kalkış: 09:00 (34 LK 0372-Erdin Tarçın: 0533 318 50 65)