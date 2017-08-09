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Basın Mensupları Şamlar Tabiat Parkı’nda piknikte buluşuyor

Başakşehir Belediyesi olarak, her organizasyonumuzda sahada bizlerle birlikte haberi paylaşan, emekleriyle katkıda bulunan siz değerli basın mensubu dostlarımız ve aileleri ile birlikte bu kez haberden uzak Şamlar Tabiat Ormanı’mızda keyifli bir günü paylaşmak istiyoruz.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:47
Basın Mensupları Şamlar Tabiat Parkı’nda piknikte buluşuyor

Belediyemizin düzenlediği İstanbul’un seçkin piknik alanları arasında sayılan Şamlar Tabiat Parkı’nda sizler için eğlenceli bir piknik organizasyonu planladık. Yemyeşil çam ağaçları arasında hem piknik yapıp hem de treking’den okçuluğa, paintballden izci kampı etkinliklerine kadar çeşitli spor dallarını deneyimleyeceğiniz Şamlar Tabiat Ormanı’nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Tarih: 12 Ağustos 2017, Cumartesi

Saat: 09.30-17.30

Yer: Şamlar Ormanı 5. Kapı –Başakşehir

Program Akışı:

09:30-Kahvaltı

10:30-11:30 Treking

11:45-13:00 Bisiklet turu

13:00-14:00 Öğlen yemeği

14:30-15:30 Paintball

**14:30-15:30 Paintball oynamayacaklar için izcilik alanında ekstrem sporlar denemeleri veya oba çadırında dinlenme

16:00-17:00 Meyve ve dondurma ikramı

17:00-17:30 Serbest zaman-Servislerle geri dönüş

Servis saat ve güzergahları:

Mecidiyeköy: Kalkış: 08:30 (34 LK 0387-Mustafa Yılmaz: 0532 138 93 84)

Yenibosna/KOÇTAŞ: Kalkış:08:30 (34 SE 5961-Abdullah Şenyiğit: 0532 065 84 69)

Metrokent Metro Çıkışı: Kalkış: 09:00 (34 LK 0372-Erdin Tarçın: 0533 318 50 65)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:47
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