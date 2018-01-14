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Basın Ekspres yolunda tır yoldan çıktı, trafik durdu

Basın Ekspres yolunda bir tırı önündeki araca çarpmamak için yoldan çıktı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yolda çalışma yapan ekipler tırı saplandığı yerden çıkardı.

14 Ocak 2018 Pazar 16:40
Basın Ekspres yolunda tır yoldan çıktı, trafik durdu

Saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres yolunda havalimanı istikametinde seyir halinde olan 2 dorseli tırın sürücüsü, Basın Ekspres yolu Sefaköy girişinde önündeki araca çarpmamak için sağa manevra yaparak bariyerlere çarpıp yoldan çıktı.

TRAFİK 2 ŞERİTTEN AKMAYA DEVAM ETTİ

Dorselerden birinin cadde üzerinde kalması nedeniyle trafik 2 şerit halinde akmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptıktan sonra önce bariyerler kesildi daha sonra da yol üzerinde bulunan dorse kurtarılarak kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları yapılırken Basın Ekspres yolu havalimanı istikametine bir süre kapatıldı. Tır sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 16:40
  1. basın ekspress
  2. tır
  3. kaza
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