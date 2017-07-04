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'Başımızı hiç eğmeyeceğiz onlardan korkmuyoruz'

Van'da teröristlerce şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin geride bıraktığı 14 çocuğu terör örgütünü lanetledi.

04 Temmuz 2017 Salı 13:53
'Başımızı hiç eğmeyeceğiz onlardan korkmuyoruz'

Van'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin ailesiyle yaşadığı, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'ndeki evde yas tutuluyor. Türk bayraklarıyla donatılan taziye evine gelen Ahi'nin yakınları ve vatandaşlar terör örgütüne tepki gösteriyor. 

Ahi'den geriye yaşları 12-30 arasında değişen 8'i kız 6'sı erkek 14 çocuk kaldı. Babalarının, Türk bayrakları ile şehit yazısının yer aldığı mezar taşına sarılarak gözyaşı döken çocukları, babalarının kanının yerde kalmayacağına inandıklarını ifade etti.

Aydın Ahi'nin çocuklarından Metin Ahi, babasının kimseyi incitmeyen, kimseye zarar vermeyen ve herkesin yardımına koşan biri olduğunu söyledi.

Babasının AK Parti'de hizmet verdiğini anlatan Ahi, "Onların karşısında her zaman dik durdu. Babam şehit oldu. Biz 14 kardeşiz ve hepimize babam baktı, okuttu, evlendirdi. Bize hep iyilik yapmamızı söylerdi. Doğru yolu gösterdi her zaman. Şimdi ben babamı kara toprağa verdim. Vatana feda ettim. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

"Onlardan korkmadı ve başını hiç eğmedi"

Kızı Aycan Ahi ise babasının kendilerine gurur duyacakları bir isim bıraktığını vurguladı.

Babalarının adının bir okulda yaşatılmasını ve katillerin bir an önce bulunmasını isteyen Ahi, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam babam odasında yatıyordu. Birden kapıyı kırıp içeri girdiler. İki kişinin ellerinde kalaşnikof silah vardı. Hepimizi salona topladılar, telefonlarımızı aldılar, babam o sırada yatıyordu. Babamdan kendilerini arabayla başka bir köye götürmelerini istediler. Arabamızın olmadığını söyledim. Babamdan silahını istediler. Babam silahının olmadığını söyledi. Sonra babamı alıp götürdüler. Babam elimi sıktı ve cüzdanını vererek 'Kızım cüzdanım sana emanet' dedi. Sonra silah sesini duyduk. Babam dağ gibi dimdik durdu. Onlardan hiç korkmadı ve başını hiç eğmedi. Biz de onun çocuklarıyız. Ben babamın kızıyım. Hiçbir zaman eğmeyeceğim başımı. Onlardan korkmuyoruz. Bayrak, vatan sağ olsun."

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 13:53
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