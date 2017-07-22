Başdanışman Topçu, Bişkek’te ’Türk Filmleri Haftası’ etkinliğinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 25 Temmuz’a kadar sürecek "Türk Filmleri Haftası" etkinliğinin açılış toplantısına katıldı. Topçu, burada yaptığı konuşmada, film haftası kapsamında Türkiye’den beş filmin Kırgızlarla buluşacağını belirterek, bu sanat eserlerinin, Türkiye ve Kırgızistan kardeşliğinin pekişmesine vesile olacağını ifade etti. Topçu, Türkiye’nin ve halkının, Kırgızistan’ın yanında olduğunu kaydetti. Topçu, bu gibi etkinliklerle Türkiye-Kırgızistan ortak değerleri etrafında büyük Türk dünyasını dilde, işte ve fikirde bir araya getirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Her alanda yerli ve milli duruş şarttır. Yerli ve milli duruş sergilemeyen toplumlar ise dünya medeniyet düzleminde yok olmaya mahkumdur. Allah’a hamdolsun ki; Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerlilik ve milliliğe doğru emin adımlarla koşmaktadır. Türkiye yerlilik ve millilik konusunda da bir örnek olduğu Kırgızistan’a da gerekli desteği bağlamında gerek Türk Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği ile gerekse TİKA aracılığı ile göstermektedir" dedi.

Terör ile mücadelede Türkiye’yi karışıklığa sürüklemeye çalışan örgütlerin sadece Ankara’nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan Topçu, “2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kırgız halkına silah doğrultanlara kucak açmamıştır. Şimdi de kardeş Kırgız halkı ve devletinin de namlusunu Türkiye Cumhuriyeti’ne çeviren hainlere kucak açmadığını görüyoruz ve bundan çok memnunuz. Bugün sadece bize musibet olmaya çalışıyor görünen FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, her ne ad altında olursa olsun küresel destek gördüğü odaklar tarafından yarın Londra’nın, Paris’in, Berlin’in de üzerine salınabilirler. Müttefikimiz olduğunu iddia eden Batı da tıpkı Kırgız kardeşlerimizin yaptığı gibi terör konusunda iki yüzlü tavrından vazgeçmeli ve gerçek müttefikimiz gibi davranmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne geçen Yalçın Topçu ve heyeti Cuma namazını Türkiye’den hayırseverlerin girişim ve yardımlarıyla inşa edilen üniversite içindeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camii’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz sonrası üniversiteyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Rektör Prof. Dr. Sabahattin Balcı ile bir araya geldi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin bölgesinin en iyi eğitim kurumlarından biri olduğunu belirten Topçu, "Manas Üniversitesi gibi sembol kurumlar iki önemli temel üzerine kurulur. Birinci temeli; yüzyıllardır üretemediğimiz bilim ve teknolojiyi tekrar yerli ve milli dairenin içine taşımalarıdır. İkinci temeli ise gidemeye gelemeye uzak kaldığımız öz kardeşlerimizle vuslatımıza köprü vazifesi görmeleridir. Bilim ve teknolojiyi kendi kurumlarımızda yeniden üretmeye başlayarak maddi ve manevi açıdan batmaya doğru giden Batı’nın üzerine medeniyetimizi doğudan bir güneş gibi doğuracağız inşallah" ifadelerini kullandı.