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Başbuğu savunmak Bay Kemal'e kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça hakaret etti. Kılıçdaroğlu konuşma sırasında Erdoğan'ın İlker Başbuğ'a yönelik eleştirilerini değerlendirdiği sırada yine çirkin sözler sarfetti.

13 Şubat 2018 Salı 16:14
Başbuğu savunmak Bay Kemal'e kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşma sırasında İlker Başbuğ'a yönelik eleştirileri değerlendiren CHP lideri şöyle konuştu:

"Son 13 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar? Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Şeref ve namus yoksunu bir insan, şeref ve namustan söz edemez. Her türlü desteği verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı.

Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD'in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD'den mi korktun, yoksa iş birliği mi yaptın?"

KEMAL'İN HAKARETİNE BAŞBAKANDAN JET CEVAP

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan” sözlerine tokat gibi bir cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesine hatırlatan Yıldırım, o gece Kılıçdaroğlu’nun korkudan Bakır Belediyesi Başkanı’nın evine saklandığını söyleyerek, “Sen saklandığın zaman Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım meydandı” dedi.

"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine tokat gibi cevap

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:14
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İlker Başbuğ

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  • BozokBozok29 dk önce
    Bu şahıslara neden kıziliyor anlamıyorum . Gecmis tefarklimı idi. Bir kişi 7 sinde ne ise 70 sinde aynıdır.
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