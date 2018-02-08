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Başbuğ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların ardından emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Bu konuları siyasete alet etmeyin" dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:17
Başbuğ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral İlker BaşbuğKemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'in içine girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasının ardından, "Mehmeçik canını ve görevini almış çatışıyor, şehit oluyor. Bu konular küçük emellere karıştırılmamalı" dedi.

"SİYASET KONUSU YAPILMASIN"

Bu konuların siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başbuğ, "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada. Böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG ve PYD ile mücadele içindeyken bu açıklamalar yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:17
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