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Başbuğ'dan çarpıcı tespit: Bu durumdan en memnun ülke İsrail

Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in Suriye için olabilecek en kötü lider olduğunu söyledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 18:22
Başbuğ'dan çarpıcı tespit: Bu durumdan en memnun ülke İsrail

Mersin Toros Üniversitesi'nin konuğu olarak kente gelen İlker Başbuğ, 'Ortadoğu ve Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Eğitim sistemi ve Atatürk ile ilgili konuşan Başbuğ, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri öğrencilerle paylaştı.

Başbuğ, "Suriye 'deki olaylar 2011'de başladı ve 2013 yılında iyice tırmandı. 2014'ten itibaren hep şunu söyledik; Suriye'deki Devlet Başkanı Beşar Esed, Suriye için iyi bir lider mi? Olabilecek en kötü lider. Niye milyonlarca insanın ölümüne neden oldu? Milyonlarca insanın Suriye'yi terk etmesine neden oldu. Suriye tarihinin en kötü, hatta Arap baharı kapsamında bölgede en büyük trajedinin yaşandığı ülke. Bunun baş sorumlusu kim, tabi ki devletler. Böyle bir devlet başkanı savunulabilir mi? Savunulacak bir yeri var mı? Kesinlikle yok" dedi.

EN BÜYÜK SIKINTIYI TÜRKİYE ÇEKİYOR

Suriye ve Irak 'ta yaşanan sorunları Türkiye açısından değerlendiren Başbuğ, "Irak'ta toprak ve siyasi bütünlük parçalanmasıyla en büyük sıkıntıyı Türkiye çekti. Bu bütünlüğün bozulması en çok Türkiye'yi etkiliyor. Suriye ve Irak birbiriyle mukayese edildiğinde Irak biraz daha buzdolabına konulmuş bir sorun olarak görünüyor. Fakat Suriye'deki gelişmeler sıcak. Türkiye'nin milli menfaatleri ve tehdit açısından Irak'tan daha riskli" diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 18:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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