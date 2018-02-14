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Başbuğ’a sert tepki! ‘PKK, döneminizde neden bitmedi?’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi. Destici “PKK, döneminizde neden bitmedi?’ diye sordu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 21:24
Başbuğ’a sert tepki! ‘PKK, döneminizde neden bitmedi?’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Afrin operasyonuna yönelik söylediği "Siyasete malzeme edilmemeli" sözlerine ilişkin konuştu.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Destici, Başbuğ'un açıklamalarına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski genelkurmay başkanlarının, özellikle siyasetçilerin birbirleriyle yapmış olduğu tartışmalara müdahil olmalarını doğru bulmuyorum. İlker Başbuğ'a şunu sormak isterim. Siz konuşacak makamda değildiniz, icra edecek makamdaydınız. Genelkurmay Başkanlığı döneminizde PKK terör örgütü niye bitmedi? Bence İlker Başbuğ önce bunun cevabını versin."

'BENCE BAŞBUĞ HİÇ RAHATSIZ OLMASIN'

Siyasetçilerin hakaret içermeden ve toplumu ayrıştırıcı, çatıştırıcı bir dil kullanmadan birbirlerini eleştirebileceğine dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan harekatla ilgili düşüncelerini ifade edebilirler. Bu harekatı Türk ordusunu, kahraman Mehmetçiğimizin moralini yüksek tutma, başarılı olma adına dilek ve temennilerini, buradaki görüş ve önerilerini yüksek sesle dile getirebilirler. Bunlara karşı yapılan haince açıklamalara, bildirilere karşı elbetteki en sert şekilde cevap verebilirler. Benim anladığım kadarıyla İlker Başbuğ, özellikle Türk Tabipler Birliği ve HDP'nin etrafında hizalanan ya da onlara arka çıkan birtakım siyasetçilere, bizler tarafından verilen sert cevaplardan rahatsız olmuş gözüküyor. Bence bunlardan hiç rahatsız olmasın."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:24
  1. büyük birlik partisi
  2. mustafa destici

YORUM YAZ

  • YörükYörük11 dk önce
    Aynen Agzina saglik kardesimFazla söze gerek yok
  • Yunus16Yunus1617 dk önce
    BOŞ BOŞ KONUŞMAYIN, TERÖRÜN YÖNETİMİ, KAYNAĞI, EĞİTİM YERLERİ SINIR ÖTESİNDE ! TBMM ve HÜKÜMET YETKİ VERMEDEN GENEL KURMAY NE YAPABİLİR? TERÖRÜ, SADECE ASKER ve POLİSLE BİTİREMEZSİN. SİVİL OTORİTENİN KARARLI VE DİRAYETLİ TUTUMLARI İLE SONUCA GİDİLİR. PARTİ BAŞKANI DEVLET YÖNETMEYE TALİP TESTİCİ BOŞ BOŞ KONUŞMA . SENDEN LİDER FALAN OLMAZ.
  • Kadir bashoruzuKadir bashoruzu20 dk önce
    Asil zirvalan haddini bilmeyen vatan hainleri bir kelimede olsa safini belirleyen turk evladin sevginiz bizimle sizleri bu millet unutmasin
  • nn27 dk önce
    KONUŞMADANOTURDAHEYKELYAPILMIŞASKER ZANNETSİNLER
  • surtankusurtanku43 dk önce
    ayda bir yorum yapar ondada zirvalamis destici
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz49 dk önce
    Sayin testici beyfendiye dusuncelerinden dolayi bir vatan evladi olusun dan dolayi tesekurlerimi sunuyom iyiki varsiniz
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    önce icerideki hainleri temizlememiz lazim
  • mahmut onermahmut oner1 sa önce
    yahudi usagi asagilik....
  • hercaihercai1 sa önce
    Aglama duvarinda dolasan adamdan 'PKK yi neden bitirmediniz' diye bir soru sorulmaz!
  • afyonluafyonlu1 sa önce
    emekli olunca biz de ağzı olan konuşur. görev başındayken üstüme vazife midiyerek hiç bir risk almayan zevatlarımızzzzz
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