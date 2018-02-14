Başbuğ’a sert tepki! ‘PKK, döneminizde neden bitmedi?’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Afrin operasyonuna yönelik söylediği "Siyasete malzeme edilmemeli" sözlerine ilişkin konuştu.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Destici, Başbuğ'un açıklamalarına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski genelkurmay başkanlarının, özellikle siyasetçilerin birbirleriyle yapmış olduğu tartışmalara müdahil olmalarını doğru bulmuyorum. İlker Başbuğ'a şunu sormak isterim. Siz konuşacak makamda değildiniz, icra edecek makamdaydınız. Genelkurmay Başkanlığı döneminizde PKK terör örgütü niye bitmedi? Bence İlker Başbuğ önce bunun cevabını versin."

'BENCE BAŞBUĞ HİÇ RAHATSIZ OLMASIN'

Siyasetçilerin hakaret içermeden ve toplumu ayrıştırıcı, çatıştırıcı bir dil kullanmadan birbirlerini eleştirebileceğine dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan harekatla ilgili düşüncelerini ifade edebilirler. Bu harekatı Türk ordusunu, kahraman Mehmetçiğimizin moralini yüksek tutma, başarılı olma adına dilek ve temennilerini, buradaki görüş ve önerilerini yüksek sesle dile getirebilirler. Bunlara karşı yapılan haince açıklamalara, bildirilere karşı elbetteki en sert şekilde cevap verebilirler. Benim anladığım kadarıyla İlker Başbuğ, özellikle Türk Tabipler Birliği ve HDP'nin etrafında hizalanan ya da onlara arka çıkan birtakım siyasetçilere, bizler tarafından verilen sert cevaplardan rahatsız olmuş gözüküyor. Bence bunlardan hiç rahatsız olmasın."