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Başbuğ’a kumpasta rol alan o müdür Gezi provokatörü çıktı

Günlerdir ismi “eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un tutuklanma emrini Fetullah Gülen’in verdiği” yönündeki itirafıyla gündemde tutulan eski emniyet müdürü Yunus Dolar’ın, Gezi kalkışmasındaki rolü de ortaya çıktı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:53
Başbuğ’a kumpasta rol alan o müdür Gezi provokatörü çıktı

FARUK ARSLAN / İSTANBULFETÖ itirafçısı Yunus Dolar’ın İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olduğu dönemde Gezi Parkı’nda kurulan çadırları yakma talimatını vererek sonrasında yaşanan olayların fitilini ateşlediği tespit edildi.

GÜLEN-BAŞBUĞ İTİRAFI

Yunus Dolar, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un tutuklanma emrini bizzat verdiğini söylemişti. Hürriyet ve Sözcü gibi gazetelerin günlerdir manşetlerinden indirmediği itirafında kamuoyunun Ergenekon ve Balyoz tutuklamalarıyla çalkalandığı süreçte GATA’da görevli bir albayla aralarında geçen diyaloğu aktaran Yunus Dolar, Ankara’da FETÖ evlerine birlikte gittikleri GATA Tabip Albayı E. A.’nın kendisine ‘Hocaefendiyi neden kızdırdınız, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u emniyet olarak neden tutuklatmadınız?’ ifadeleriyle serzenişte bulunduğunu söylemişti. E.A.’nın, Fetullah Gülen’in ‘emniyet hizmeti’ne bu yönde bir talep ilettiğini, aradan geçen sürede tutuklamanın gerçekleşmemesi üzerine Gülen’in sitemkar bir mesaj daha gönderdiğini söylediğini ifşa eden Dolar, ikinci mesajın ardından Başbuğ hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dahi sitem ettiren tutuklama olayındaki FETÖ bağını açığa çıkaran eski emniyet müdürü Yunus Dolar’ın Gezi kalkışmasındaki rolüyle ifşa ediyor. Gezi sürecinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olan Yunus Dolar, Gezi Parkı’nın içerisinde kurulan çadırların yakılması talimatını veren kişiydi. Kalkışma ile özdeşleşen kırmızı elbiseli kadının gözüne biber gazı sıkılması talimatlarını veren emniyet görevlisinin de yapılan incelemeler sonucunda Yunus Dolar olduğu tespitine varıldı. Gezi’de bizzat bulunan Yunus Dolar çadır yaktırmakla yetinmemiş, protestolar sırasında tartıştığı bir gazeteciye yönelik ‘Seni işten attırırım’ sözleriyle tehdit etmişti. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:53
  1. İlker Başbuğ
  2. Yunus Dolar
  3. Gezi kalkışması
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