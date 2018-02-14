'Başbuğ' tartışmasına o isim de dahil oldu! 'Askerlikten anlamazdı, siyaseti de...'

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, TSK’nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demişti: Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.

Başbuğ'un açıklamaları gündeme oturmuş, bu sözlere ilk tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Bugün partisinin il binasında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bu konuya değinmiş ve Başbuğ'a, "Sizin zamanınızda PKK neden bitmedi?" diye sormuştu.

Destici'den İlker Başbuğ'a zor soru: Sizin döneminizde...

Başbuğ'un gündemde geniş yankı bulan bu sözlerine bir tepki de Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz'den geldi. Tayiz Başbuğ'un emekli olmadan önce askerlikten anlamadığını, şimdi de siyasetle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Kurtuluş Tayiz'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) FETÖ’nün Genelkurmay Karargahı’nı ele geçirdiği dönemde İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı’ydı. FETÖ’nün oynadığı oyunlara, çevirdiği dolaplara aklı ermeyince talihsiz bir şekilde gözünü hapishanede açmıştı. Dönemin Başbakanı Erdoğan, FETÖ’yü tarumar etmeseydi hapishane kapıları ona ömür boyu açılmayacaktı.

Şimdi bu çok bilen general, kalkıp “Afrin operasyonunu siyasete alet etmeyin” gibi ucuz laflarla devlet içindeki birliği, milli beraberliği bozmaya çalışıyor. İlker Başbuğ, CHP’nin 2019’daki cumhurbaşkanı adayı olmak için mesaj veriyor herhalde kendince. Bu millet biliyor ki İlker Başbuğ ne devlet yönetiminden, ne askerlikten, ne stratejiden anlayan bir isim. Siyasete girmek istiyorsa illa bozgunculuk yapması, devlet içinde fitne çıkarması gerekmiyor. 2019’a herkes gibi aday olabilir, siyasete girebilir; ama ülkenin beka mücadelesini buna alet etmese iyi olur."