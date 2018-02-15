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'Başbuğ CHP'nin adayı olabilir'

Katıldığı birr televizyon programında gündeme ilişkin yorumlarda bulunan gazeteci Nedim Şener, "İlker Başbuğ, 2019'da CHP'nin adayı olabilir" dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:44
'Başbuğ CHP'nin adayı olabilir'

Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla Habertürk'te ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında gündeme ilişkin konulara değerlendirildi.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, İlker Başbuğ'un Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamaları yorumladı.

"BAŞBUĞ CHP'NİN ADAYI OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbuğ'a verdiği cevapta kullandığı ifadelere dikkat çeken Şener, tartışmaların boşuna yaşanmadığını belirterek "İlker Başbuğ, 2019'da CHP'nin adayı olabilir" dedi.

Erdoğan'ın yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de İlker Başbuğ'a tepki gösterdiğini hatırlatan Nedim Şener, bunun siyasi olarak bir ön alma olabileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:44
  1. nedim şener
  2. ilker başbuğ
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. CHP

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