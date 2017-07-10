Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu: 43 gözaltı
Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının halen çalışan olduğu belirtildi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi.