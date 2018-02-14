Başbakanlık, sosyal medya yalanlarına karşı 8 dilde kitap hazırladı

Başbakanlık, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin zarar gördüğü yönünde yer alan fotoğraf ve videolara ilişkin harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, 8 dilde, "Tuzağa Düşme" başlıklı kitap hazırladı. Basım aşamasında olan kitapta, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgiliymiş gibi gösterilen 48 fotoğrafa yer veriliyor. Harekâtın başlamasıyla birlikte 24 saat esasına göre nöbet sistemine geçen genel müdürlük, yakaladığı benzer görüntüleri, gerçekleriyle birlikte yayınlıyor.

Başbakanlık BYEGM tarafından hazırlanan, "Tuzağa Düşme" kitabının giriş bölümünde, "TSK tarafından Türkiye sınırlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD-YPG ve DAEŞ’e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terörün baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlatıldığı ifade edildi.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERE GİDİCEK

Kitapta, teröristlerin sahada Mehmetçik ile baş edemediği anlatılırken, "Terör örgütü mensupları ve destekçileri sosyal medya hesapları ve ayın organları aracılığıyla harekâtın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik gerçek dışı mesajlar içeren algı operasyonlarına başvuruyor. Bu amaçla başka ülkelerde ve farklı zamanlarda gerçekleşen olaylara ilişkin görüntüler harekât kapsamındaymış gibi gösterilerek ülke ve dünya kamuoyu yanıltılmak isteniyor" denildi.

Kitabının harekâtı dünyaya doğru anlatma çabası sonucu hazırlandığına vurgu yapıldı. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca dillerinde hazırlanan kitap 50 bin adet basılacak. Kitap, yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla muhataplarıyla paylaşılacak.