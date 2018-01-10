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Başbakan'la gazeteciler arasında güldüren diyalog

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:03
Başbakan'la gazeteciler arasında güldüren diyalog

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık muhabirlerini tebrik etti. Gazetecilerin gününü kutlayan Yıldırım, "Gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, kısaca toplumun bilgilendirenler güncel olarak memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, bunu en hızlı, mümkünse en doğru şekilde aktaran sizlerin hakkını, hukukunu korumak sadece çalıştığınız basın kuruluşlarının, medya kuruluşlarının görevi değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de görevidir. O bakımdan hak ve hukuklarının hem korunması hem de ileriye taşınması bakımından biz hükümet olarak son 15 yılda elimizden gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız en başta milletimizi meydanlara davet ederek bu alçak girişime karşı durmaya davet etmiş ama o gece hükümetimizin kararlı duruşu yanı sıra yargı mensupları, savcılarımız, vatanını, milletini, bayrağını seven polis, jandarma, asker tabii en önemli de medya ve basın kuruluşları. O gece medya ve basın kuruluşları herhangi bir telkin almadan, herhangi bir yönlendirme ve baskıya tabi olmadan memleketin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı yönünde adeta durumdan vazife çıkararak bu alçak girişime karşı vatandaşı cesaretlendirmiş ve bu darbenin bastırılmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. Bu çalışmada siz varsınız, en büyük emek sizlerindir, basın emekçilerinindir. O gece tehlike, can korkusu diye bir şey düşünmeden gece boyunca devam eden 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. Bizimle yakın çalışma içinde olmaya devam ettiniz. İnşallah hep beraber daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN 'TATİL OLUR MU' SORUSUNA YANIT: 'YOK, OLAMAZ'

Bir gazetecinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tatil olup olamayacağını sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Yok, olamaz" dedi. Bu ifade salonda gülüşmelere neden oldu.

"Gazetecilere tatil diye bir şey yok" diyen Başbakan Yıldırım, siyasetçilerin ve gazetecilerin tatilinin olmayacağını ifade etti. Kendilerinin de tatilinin olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Burada, Türkiye'de bir baksan hafta sonları falan 116 gün. Bizim böyle bir tatilimiz yok, sizin de yok, bizim yüzümüzden sizin de yok. Onun için biz aynı kaderi paylaşıyoruz bir anlamda" şeklinde konuştu.

''BİZİM HANIM DA ŞİKAYETÇİ, 'SENİN TATİLİN YOK MU' DİYE SORUYOR''

Aynı gazetecinin, "10 Ocak size tatil olsun" yönündeki önerisine ise Yıldırım, "Yok, diyoruz ya baştan tatil yok. Bizim hanım da şikayetçi. Senin tatilin yok mu, yıllık iznin yok mu, o da bana ara sıra soruyor ama ne yapalım yok" ifadelerini kullandı.

PASTANIN İLK DİLİMİ HAMİLE GAZETECİYE

Başbakan Yıldırım, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Yıldırım, İhlas Haber Ajansı'nda Başbakanlık Muhabiri olarak görevini sürdüren Enise Vural'ın hamile olduğunu öğrenmesi üzerine gazeteci ile bir süre sohbet etti. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenmesi üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Analı, kızlı" diyerek espri yaptı, ardından gazeteci ile birlikte pastayı kesti. Yıldırım, pastanın ilk diliminden gazeteciye ikram etti. Programa, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:03
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