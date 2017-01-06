Başbakan'ın 'Zevzekler' diye tepki gösterdiği ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi!

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin suikaste uğrayan eski Başbakan Nihat Erim ile eski ABD Başkanı Nixon’un fotoğrafına yer veren sosyal medya mesajının sorulması üzerine, "Duydum. Nereden aklına gelmiş gider ayak. Sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da. Hangi mesajı verdiği... (Bir gazetecinin ‘altında bir mesaj yok deniliyor’ sözleri üzerine) Yoksa o zaman zevzeklik yapmış" yanıtını vermişti.

İNÖNÜ VE BAYAR FOTOĞRAFLARI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir yetkili fotoğrafla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

ABD Büyükelçiliği; geçtiğimiz Aralık ayının başından bu yana “#tbt fotoğraflarla #TürkAmerikanDostluğu” etiketiyle sosyal medya paylaşımları yapmaktadır. Bu kapsamda, arşivlerden çıkarılan üst düzey Türk ve ABD’li yetkililerin ikili gorüşmelerine ve ziyaretlerine ilişkin fotograflar, buyukelçiligin Twitter hesabindan #tbt etiketiyle her Persembe gunu paylaşılmaktadır.



Şimdiye kadar, ABD Başkanları Eisenhower ve Roosevelt, Başkan Yardımcıları Johnson ve Nixon ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın yer aldıklari fotoğraflar paylaşılmıştır. Dünkü paylaşımda da bu kapsamda yapılmıştır ve paylaşımların diğer yetkililere ait fotoğraflarla sürmesi planlanmaktadır.

Başka bir niyet yokmuş

Arşivlerimizde bulunan bu fotoğraflar, ABD ile Türkiye arasındaki çok boyutlu, köklü ve tarihi ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, soz konusu fotoğrafları bir süre once #tbt hashtagi ile paylaşmaya basladik. Kampanyanın ilk haftalarında da son derece olumlu geri donuşler aldık. Dolayısıyla dünkü paylaşıma ilişkin olarak da, herhangi başka bir niyet ya da vurgulanmak istenen baska bir husus bulunmamaktadır. Öte yandan, arşivlerde yer alan fotoğrafların yayınlanmasının arkasında gizli bir anlam bulmaya çalışanların amaçlarının sorgulanması gerekmektedir.

Kaynak: Milliyet