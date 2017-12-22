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Başbakanın tercümanı ajan çıktı! Ülke karıştı

Ukrayna'da Başbakan Groysman'a tercümanlık yapan Stanislav Yezhov Rus ajanı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

22 Aralık 2017 Cuma 17:06
Başbakanın tercümanı ajan çıktı! Ülke karıştı

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "üst düzey bir çevirmenin" uzun süreli bir görevlendirme sırasında Rusya tarafından ajanlaştırıldığı ve hükümet aktiviteleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Güvenlik Servisi Yezhov'un adını vermese de İçişleri Bakanı Anton Geraşenko, bu kişinin Yezhov olduğunu ve en az iki yıldır Rusya özel kuvvetleri için çalıştığını söyledi.
Geraşenko, Yezhov'un birkaç yıl önce ABD'deki Ukrayna Elçiliği'nde görevliyken Rusya için çalışmaya başladığını belirtti.

Yanukoviç'in de çevirmeniydi

Stanislav Yezhov'un evinde Rusya'ya bilgi geçebilmek için özel bir ekipman bulunduğu da açıklandı. Yezhov Başbakan Groysman'dan önce de eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e çevirmenlik yapıyordu.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:06
  1. Ukrayna Başbakanı Groysman
  2. Stanislav Yezhov
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