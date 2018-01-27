Başbakanın ördekli çorapları Davos'a damga vurdu

Renkli kişiliğiyle adından söz ettiren ve kendisine büyük bir hayran kitlesi edinen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na da damga vurdu.

BU DEFA ÖRDEKLİ GİYDİ

Justin Trudeau ilginç kişiliğinin yanı sıra giydiği çoraplarla da adından sık sık söz ettiriyor. Daha önce Star Wars'tan pek çok farklı figüre kadar onlarca değişik çorap giyen Trudeau bu sefer mor zemin üzerine sarı ördeklerle süslü bir çorap giyerek ilginç kreasyonuna bir yenisini ekledi. Trudeau çorabıyle yine herkesin önüne geçmeyi başardı.