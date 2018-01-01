Başbakan'ın acı günü, cenazeye katıldı

Törene Kumbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi.

Galip Kumbar, Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başbakan Yıldırım bir süre camideki kalabalıkla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.