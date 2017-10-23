Başbakan Yıldırım'dan tepki çeken koreografi için jet talimat

Başbakan Binali Yıldırım, dün oynanan derbi maçında yapılan koreografii için soruşturma açılması talimatı verdi.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde 'Rocky Balbao' koreografisi yapılmıştı. Koreografideki "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" ifadeleri ise tartışmalara neden olmuştu.

Başbakan Yıldırım, sosyal medyada ciddi tartışmalara sebebiyet veren konuyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi. Öte yandan Galatasaray Kulübü de bir açıklamada bulundu.