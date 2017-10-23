Başbakan Yıldırım'dan tepki çeken koreografi için jet talimat
Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografi için soruşturma açılması talimatı verdi.23 Ekim 2017 Pazartesi 17:01
Başbakan Binali Yıldırım, dün oynanan derbi maçında yapılan koreografii için soruşturma açılması talimatı verdi.
Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde 'Rocky Balbao' koreografisi yapılmıştı. Koreografideki "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" ifadeleri ise tartışmalara neden olmuştu.
Başbakan Yıldırım, sosyal medyada ciddi tartışmalara sebebiyet veren konuyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi. Öte yandan Galatasaray Kulübü de bir açıklamada bulundu.
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Süleyman11 sa önce Bunların Kahrramanları,Süperman, Badman, Rambo. Rocky şu an sadece bunlar aklıma geliyor. Hepside hayaldeki Kahramanlar veya onların dilinde Hero ları.Hepde hayalde kalacak. halil3411 sa önce bu ultralara parayi ver istedigini yaparlar. devlet bu isin pesini birakmasin. ve galata maclarina gitmeyin Omer 12 sa önce Ultraymis bizim koyde ......... . Derler bunlar gibi saskinlara. Ne yaptiklarini bilmeyen garip yaratiklar. Yine tiisssssss. Siz hic bir sey gegilsiniz. Yavuz14 sa önce Amerika çaren yok, seni ve kurduğun terör örgütlerini vedahi ajanlarını bu topraklara gömeceğiz! Selim14 sa önce Bu Ultra Aslan denen kesim gezi olaylarında da sürekli hükümete ve polise saldırıp duruyordu. Gezi olayları feto destekli bir proje idi bu tür Pensilvanyada bulunan Rocky heykeli ve şu hoca görünümlü puştun 1 hafta önceki sözüm ona vaazında ayağa kalkın konuşmasından sonra bunun tesadüf olarak görülmesine kimse inamaz. Bariz fetö itlerinin işi işte. Sıradan Vatandaş 15 sa önce Sen öyle mi yapıyon. Ultraslan15 sa önce Ne kadar boş mal adam var gelmiş yorum yapıyor ulan Galatasaray kadar taş düşsün başınıza , çoğunuz sizin fetöcüdür asıl , hadi ininize yallah. Hayrettin15 sa önce Akıl tutulması denilen şey bu ,hainlerin istedikleri noktaya geldiniz.Yakında her şeyi bir şeyle ilişkilendirip hayatlarınızı olmayan strese teslim edeceksiniz.Bundan sonra düşen çocuğa ne diyeceksiniz? Bekiroglu15 sa önce Bu galata saray taraftarlarına bişeyler oluyor taraftar holiganları kim besliyorsa o pankartırtıda onlar açtırmıştır Msfr16 sa önce Bualcaklarin hemen asilmasi lazim. Baska caresi yok.