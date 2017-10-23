Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yıldırım'dan tepki çeken koreografi için jet talimat

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografi için soruşturma açılması talimatı verdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:01
Başbakan Yıldırım'dan tepki çeken koreografi için jet talimat

Başbakan Binali Yıldırım, dün oynanan derbi maçında yapılan koreografii için soruşturma açılması talimatı verdi.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde 'Rocky Balbao' koreografisi yapılmıştı. Koreografideki "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" ifadeleri ise tartışmalara neden olmuştu.

Başbakan Yıldırım, sosyal medyada ciddi tartışmalara sebebiyet veren konuyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi. Öte yandan Galatasaray Kulübü de bir açıklamada bulundu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 17:01
  1. başbakan binali yıldırım
  2. Galatasaray
  3. derbi kareografi
  • SüleymanSüleyman11 sa önce
    Bunların Kahrramanları,Süperman, Badman, Rambo. Rocky şu an sadece bunlar aklıma geliyor. Hepside hayaldeki Kahramanlar veya onların dilinde Hero ları.Hepde hayalde kalacak.
  • halil34halil3411 sa önce
    bu ultralara parayi ver istedigini yaparlar. devlet bu isin pesini birakmasin. ve galata maclarina gitmeyin
  • Omer Omer 12 sa önce
    Ultraymis bizim koyde   ......... . Derler bunlar gibi saskinlara. Ne yaptiklarini bilmeyen garip yaratiklar. Yine tiisssssss. Siz hic bir sey gegilsiniz. 
  • YavuzYavuz14 sa önce
    Amerika çaren yok, seni ve kurduğun terör örgütlerini vedahi ajanlarını bu topraklara gömeceğiz!
  • SelimSelim14 sa önce
    Bu Ultra Aslan denen kesim gezi olaylarında da sürekli hükümete ve polise saldırıp duruyordu. Gezi olayları feto destekli bir proje idi bu tür Pensilvanyada bulunan Rocky heykeli ve şu hoca görünümlü puştun 1 hafta önceki sözüm ona vaazında ayağa kalkın konuşmasından sonra bunun tesadüf olarak görülmesine kimse inamaz. Bariz fetö itlerinin işi işte.
  • Sıradan Vatandaş Sıradan Vatandaş 15 sa önce
    Sen öyle mi yapıyon.
  • UltraslanUltraslan15 sa önce
    Ne kadar boş mal adam var gelmiş yorum yapıyor ulan Galatasaray kadar taş düşsün başınıza , çoğunuz sizin fetöcüdür asıl , hadi ininize yallah.
  • HayrettinHayrettin15 sa önce
    Akıl tutulması denilen şey bu ,hainlerin istedikleri noktaya geldiniz.Yakında her şeyi bir şeyle ilişkilendirip hayatlarınızı olmayan strese teslim edeceksiniz.Bundan sonra düşen çocuğa ne diyeceksiniz?
  • BekirogluBekiroglu15 sa önce
    Bu galata saray taraftarlarına bişeyler oluyor taraftar holiganları kim besliyorsa o pankartırtıda onlar açtırmıştır
  • MsfrMsfr16 sa önce
    Bualcaklarin hemen asilmasi lazim. Baska caresi yok.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
  3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  7. İngiltere'de skandal program
  8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  9. Budistler sokağa döküldü:..
  10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  11. ‘Bizim yol haritamız olamaz’ dedi ve…..
  12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  17. Hawking'in doktora tezi erişime..
  18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  19. Pos tefeciliğine darbe
  20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…