Başbakan'dan 'sosyal medya' uyarısı: Cezai sonuçları olacak

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence mekanında yaşanan terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
Ajanslarda yer alan bilgide; Başbakanlık hesabından yapılan açıklamada, terörü öven söylemlerin cezai sonuçları olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır. Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır.
Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir."