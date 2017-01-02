Başbakan'dan 'sosyal medya' uyarısı: Cezai sonuçları olacak

Başbakan Yıldırım, Reina'daki saldırıyı öven sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulundu...

Başbakan'dan 'sosyal medya' uyarısı: Cezai sonuçları olacak
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:48
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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı eğlence mekanında yaşanan terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Ajanslarda yer alan bilgide; Başbakanlık hesabından yapılan açıklamada, terörü öven söylemlerin cezai sonuçları olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır. ​Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır.

​Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir."

 
EtiketlerBaşbakan Binali Yıldırımİstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıReinaReina saldırısı
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