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Başbakan'dan Sivas'a iki müjde birden!

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, yüksek hızlı tren ve yeni üniversite müjdesi verdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:55
Başbakan'dan Sivas'a iki müjde birden!

Başbakan Binali Yıldırım, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

SİVAS'A YENİ ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

Burada vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, ''Sivas'a yeni bir üniversite kuracağız demiştik. İsmet Yılmaz bu konuda çalışma başlattı. İnşaallah, önümüzdeki dönemde ikinci üniversiteyi de kuruyoruz" dedi.

"YÜKSEK HIZLI TREN GELİYOR"

Sivaslılara yüksek hızlı tren müjdesini de veren Yıldırım, "2019'da yüksek hızlı tren Sivas'a geliyor. Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a devam etmek istiyorsanız 5 saatte ver elini İstanbul" diye konuştu.

Öte yandan FETÖ'cülerin davalarına değinen Yıldırım, "Şimdi bu alçaklar teker teker hesap veriyorlar. Pensilvanya'daki terör baronunun, baş teröristin elini eteğini öpen bu hainler hala beyhude umut içerisindeler. Son derece akılsız, ahlaksızca mahkemelerde tiyatro oynamaya devam ediyorlar. Ama boşuna uğraşmasınlar, içinde bulundukları bu terör bataklığından, alınlarına vurulan 'vatan haini' damgasından asla kurtulamayacaklar, yaptıklarının hesabını kanun içinde en ağır şekilde vereceklerdir" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:55
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