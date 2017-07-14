Başbakan'dan sert tepki: Fitil fitil burnunuzdan gelecek!

Başbakan Binalı Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu darbeye yeltenen alçaklar, elbetteki hesabını sonuna kadar verecekler, öyle tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar"

Bu milletin dişinden tırnağından artırarak ödediği vergilerle alınan silahlarla bu insanlara ateş açacaksınız. Bunu yapanlar geçmişte oluyormuş bizde yaparız diye yola çıktılar. Kolay olacağını sandılar. Kendilerinden çok emindiler. Halkın gücü, Hak'kın gücü tankın gücüne yenmiştir. Bu kontrollü bir darbeydi gibi bir takım algı operasyonu yapmaktan geri durmuyorlar. Yemezler. Fitil fitil burnunuzdan gelecek. Dünyanın öbür ucunda olursanız olun bu millet bunun hesabını soracak. Bizim de boynumuzun borcu. Bunları milletin önüne getirmez bizim görevimiz.

Yerel basına güveniyoruz. Fedakarca yaptığınız işleri takdir ediyoruz. Basın Enformasyon Müdürlüğü'nün yerel medyayı güçlendirme adına yaptığı bu organizasyonu çok yerinde buluyorum.

Başbakan Binali Yıldırım, yerel medya temsilcilerine hitaben, "Sizden isteğimiz, talebimiz, bu konuda şehitlerimizin ruhunu rahatlatmak adına, gazilerimizin adına lütfen bu konuları işlerken Türkiye'de olduğunuzu, Türkiye'de bu işlere tanık olduğunuzu ve bu konuda yapılmaya çalışılan saptırmalara, yönlendirmelere karşı lütfen tavır alın, karşılık verin ve bizlerle teması sürekli devam ettirin. Bizler size bu konuda olumlu ve olumsuz yanlarını dürüstçe paylaşmaya hazırız" dedi.