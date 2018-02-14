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Başbakan'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile birlikte basın toplantısında konuştu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:18
Başbakan'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Eğitim, bilim, inovasyon, beşeri kalkınma, spor, kültür, karşılıklı yaptırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun artırılması görüşmemizin ana konuları oldu.

Sayın Cumhurbaşkanınızın 2016 yılında gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Belarus Türkiye ilişkilerinde ciddi bir hareketlenme yaşandı.

Her iki ülkenin Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu planlar doğrultusunda neler yapılabileceğini konuştuk ve önemli kararlar aldık.

Türkiye ile Belarus arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra birbirimizle gayet iyi anlaşıyoruz ve ortak düşüncelere sahibiz.

Belarus'un ekonomide gerçekleştirdiği açılımları düzenli takip ediyoruz.

İkili ticari hacmimiz yüzde 30 artış gösterdi. Bu ticaret hacmi 1 milyar dolara yakın... Ülkelerimizin gerçek ticaret hacmini yansıtmaktan uzaktır. Bunu arttıracak adımları birlikte görüşerek arttırabiliriz. Bunu yaparken ticaret dengesini gözetmeyi, kazan kazan politikasını önemsiyoruz.

İki ülke arasında potansiyelin daha fazla geliştirilmesi için lojistiğin artırılmasında fayda var.

Gerek otomotiv, yan sanayi, tarım, hayvancılık, lojistik olmak üzere pek çok alanda beraber yapacağımız işler mevcuttur.

Yarın Türkiye-Belarus İş Forumu'na beraber katılacağız, iş adamalarını dinleyeceğiz, beraber çalışmaları için ne gibi ihtiyaçları varsa birinci ağızdan dinleyeceğiz.

Bir yandan ekonomik ticari faaliyetler devam ederken, kültürel faaliyetleri de unutmuyoruz.

Buz hokeyi konusunda iki ülkenin takımları bir maç yapacak, önemli bir faaliyet olduğunu belirtmek istiyorum.

Milli Kütüphane'ye 1500 kitaplık hediyemiz oldu.

Belarus'un bağımsızlığının 25. yılında kültürel faaliyetlerini devam ettirmenin iki ülkenin dostluğunu pekiştirmede yardımcı olacağını düşünüyorum.

Bu faaliyetler vesilesiyle, iki ülke halkının birbirini tanımasında faydalı olacak.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:18
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov

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