Başbakandan OHAL açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılması bu hafta Meclis'te görüşülecek.

Başbakandan OHAL açıklaması!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:07
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Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek.

 
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