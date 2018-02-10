Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel sen de katıl

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Manisa İl Kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Milli mutabakata gel sen de katıl" dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, şifa şehri, gönül zengini Manisa'nın şehzadeler, sultanlar yetiştirdiğini belirtti.

Yıldırım, Manisa'da 17 şehzade yetiştiğini, bazılarının Osmanlı tahtına geçtiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun kaderinde, yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydederek bu toprakların Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı çıkardığını, Manisa'nın tarihe damga vurduğunu söyledi.

Manisa'nın kurtuluş mücadelesinde sapa sağlam durduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyetin kuruluşunda nasıl mührünü vurduysa 15 Temmuz alçak FETO darbe girişiminde de aynı şekilde dimdik durmuş, ay yıldızlı bayrağı indirtmemiş, ezanları dindirtmemiş, darbecilere darbeyi vurmuştur. Gençler, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun bu millet gereken cevabı verir. Gençler yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? 2019'da yeni bir zafere var mısınız? Aydınlık Türkiye'nin kapılarını Manisa'ya yakışır şekilde açacak mıyız?" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım salondaki coşkuya dikkati çekerek, Türkiye'nin her şehrinde en dinamik, en diri teşkilatı olan partinin adının AK Parti olduğunu belirtti. Salonun, dışında binlerce kişi bulunduğunu, içinin tıklım tıklım olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, Manisa'da bir dahaki toplantıyı yapımı süren 10 bin kişilik salonda gerçekleştireceklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, kongrenin Manisa'ya, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar Manisa'da bu yolda, AK Parti davasında, bu kutlu yürüyüşte hizmeti geçen önceki dönem il başkanlarımıza, milletvekillerimize, partimizin her kademesinde görev almış bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yönetimin Berk Mersinli liderliğinde AK Parti'yi yeni rekorlara, zaferlere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu kongreden sonra başarılarının artarak devamını mevlamdan niyaz ediyorum.

Çok değil, 15 yıl önce Türkiye deyince akla kriz geliyordu, kaos geliyordu. Şimdi ise Türkiye denince akla istikrar geliyor, güven geliyor, güçlü ekonomi geliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayarak 15 yılda büyük başarılara imza attık. Türkiye'nin elde ettiği bu istikrar sadece bugünler için değil gelecek günlerimiz için de aynı şekilde önemlidir. Bu istikrara, bu güvene sahip çıkmak hepimizin en öncelikli görevidir."