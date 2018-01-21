Başbakandan kritik açıklama: Sınır dışında kalacaklar!

Kamplardaki sığınmacılara yardımlar Türkiye'den giderken, bölgede uzun süredir çatışmaların devam ediyor olması, güvenlik nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşamaması yeni bir göç dalgası tehlikesini de beraberinde getirdi.

Kızılay ve AFAD, olası göç dalgasına karşın çalışma başlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, “Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz” dedi.