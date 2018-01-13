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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum mu altından kalkamazsın

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:07
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum mu altından kalkamazsın

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek."

Yıldırım: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın."

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 15:07
  1. Binali Yıldırım
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