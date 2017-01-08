Başbakan’dan flaş PKK açıklaması: Gereken yapılacak!

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşme öncesi Yıldırım ve Barzani, basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Yıldırım ve Barzani, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyorlar.

"Terör örgtülerinin sadece Türkiye'nin değil, Irak'ın da sorunu" diyen Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

15 Temmuz sonrası ziyaretiniz çok önemliydi. Gazi Meclisi'mizi ziyaret ettiniz ve Türk milletiyle dayanışmanızı gösterdiniz. FETÖ'ye karşı net bir tavır sergilediniz.Görüşmelerimiz çerçevesi iki başlık altında toplanabilir.Bunlardan birincisi terörle ortak mücadele. İkincisi ise ekonomik ve yatırım konuları. Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte fayda var. Hem DAEŞ hem PKK hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselsi değil aynı zamanda bu bölgenin de meselesidir. Biz Suriye'de DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Biz Suriye'de DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve tüm insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. DAEŞ'e karşı uluslararası camia daha fazla destek vermelidir.

OLDU BİTTİYE RIZA GÖSTERMEYİZ

PKK ile hem yurt içinde hemde bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'ın Irak'tan ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün Batı'a doğru yayılması ve Şengal bölgesine yuvalanması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil sizinde güvenlik meselenizdir. Irak merkezi hükümetin de sizinde güvenlik meselenizdir. O yüzden burada ortak bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupa'lı ve ABD'li dostlarımıza da anlatıyoruz. Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan insanları yerinden yurdundan ettiler. Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarınız biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş isim değiştirmiş terör örgütleri. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkartılıyorlar ki her saldırıdan sonra yeni bir ad duyuyoruz. Bunları yediğimizi zannetmesinler. Diğer yandan ekonomik konularda bakanlar çalışmalarını yaptılar. Ekonomik konuları görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak. Erbil'de bir iş forumu kurulacak.