Başbakan'dan flaş 'OHAL' açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in 3 ay daha uzatılması bu hafta Meclis'te görüşüleceğini açıkladı.

Başbakan'dan flaş 'OHAL' açıklaması
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:00
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Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek.

 
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